Hカップグラドルの星野琴（24）が、12日深夜放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」に出演。事務所の大先輩の熊田曜子（43）をイジった。番組では熊田が所属する芸能事務所「アーティストハウス・ピラミッド」を特集した。昨年9〜10月に開催された「熊田曜子二世発掘オーディション」でグランプリを獲得した平井こと（25）らと出演した星野は、芸能活動を始める前は地元・愛知で歯科助手をしていたこと