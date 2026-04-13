大河ドラマの題字などを手がけたダウン症の書家・金澤翔子さんが１３日、ＮＨＫ「あさイチ」にＶＴＲで登場。書家を昨年引退していたことを明かした。金澤さんは大河ドラマ「平清盛」の題字や、東京オリンピックのアートポスターも担当するなど、書家として第一線で活躍していた。だが、金澤さんの現在の仕事は喫茶店のホールスタッフ。ナレーションで「昨年、書家を引退しました」と説明され、ワイプのスタジオ出演者は「ええ