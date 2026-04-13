【東スポ音楽館】演歌歌手・真田ナオキが初の両Ａ面シングル「陽が沈む前に…／プルメリアラプソディ」を今月８日にリリース。雰囲気のまったく違う２曲がそろった一枚となった。――「陽が沈む前に…」はどんな作品真田「昨年の『一匹狼のブルーズ』を作っていただいた怒髪天の増子直純さんに作詞、上原子友康さんに作曲をお願いしました。いろいろなことで疲れ切って、すり減った男性が自分を奮い立たせる。カッコ悪いけど