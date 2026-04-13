フィギュアスケート女子の島田麻央（木下グループ）が、シニアデビューに向けた展望を明かした。ジュニア最終年の今季は、グランプリ（ＧＰ）ファイナルと世界ジュニア選手権で４連覇を達成。ジュニア時代の４季を３９連勝で終えたが、慢心は一切ない。今後について「ブルーム・オン・アイス（５月１、２日、兵庫）に出演して、そこから新しいシーズンの振り付けを重点的に練習をしたい。本格的にシニアに上がって戦っていける