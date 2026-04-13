Image: Aadam Jacobs / The Internet Archive まさかニルヴァーナの観客ガラガラのライブ音源を聴けるなんて。震える…。音楽産業や映画産業は、何十年もの間ずっと、コンテンツを記録・配信できる新しいテクノロジーが登場するたびに、激しい敵意の集中砲火を浴びせてきました。音楽の｢違法｣コピー撲滅キャンペーン2000年代に全米レコード協会（RIAA）が、ファイル共有者を相手に繰り広げた