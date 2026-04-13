フィギュアスケート女子で２０１０年バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央が、木下グループの新入社員にエールを送った。木下グループの合同入社式が１３日、東京・立川市の「ＭＡＯＲＩＮＫＴＡＣＨＩＫＡＷＡＴＡＣＨＩＨＩ」で行われ、新入社員３３３人が参加。現在の真央は同リンクで「木下ＭＡＯアカデミー」の生徒たちを指導している。「木下ＭＡＯアカデミー」が木下グループのサポートを受けている縁もあり、真央