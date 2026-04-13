日清製粉ウェルナの恒例投稿【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連続となる5号ソロを放った。大谷が本塁打を打つたびに“祝福”している日本企業は、月曜の朝から対応に追われた。大谷は日本時間の午前5時36分、初回先頭で迎えた第1打席で好投手デグロムが投じた初球、