新作が登場するたびに大きな話題となる【ユニクロ】のボトムス。今シーズンも、大人カジュアルスタイルに活躍が期待できるスカートやキュロットが多数登場しているようです。セットアップで品よく着こなすもよし、ラフに崩してカジュアルに穿くもよし。そんな春夏コーデに取り入れたくなるシャレ見えボトムスをピックアップしてご紹介します。 カジュアルにもきれいめにも使える上品フレアスカート