NHK「おかあさんといっしょ」第17代うたのおねえさんを務めた歌手・茂森あゆみが12日、自身のインスタグラムを更新。家族で息子の大会の応援に出かけたことを報告した。 【写真】スポーティーでオシャレプールをバックに半袖で愛あふれる応援 茂森は「家族で次男の大会の応援へ」と競泳の絵文字をつけて書き出すと、「高校1年生から毎年出場しているこの大会も、今年で最後と思うと、感慨深く、胸がいっ