イスラエルのバル＝イラン大学の研究チームが、メスのマウスの胚において特定の非コードDNA領域にわずかな変更を加えるだけで、本来はメスであるXX染色体を持つ個体にオスの生殖器や精巣が発達したと報告しました。マウスのDNA塩基配列のうち、たった1文字の挿入や3文字の欠損という極めて小さな変化が、胚の性分化という劇的な発達上の転換を引き起こすことが示されました。A single-nucleotide enhancer mutation overrides chro