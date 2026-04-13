2026年4月20日、亀田製菓から「亀田の柿の種 ハッピーターン味」と「ハッピーターン 亀田の柿の種味」が登場します。亀田製菓から提供してもらったので実際に食べてみました。ハッピーターン50周年×亀田の柿の種60周年 ロングセラーブランドのコラボ商品が爆誕 4月20日（月）より発売 | 亀田製菓株式会社https://www.kamedaseika.co.jp/news/20260403_25759/これが「亀田の柿の種 ハッピーターン味」と「ハッピーターン 亀田の柿