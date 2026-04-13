成宮寛貴が、4月17日スタートの考察バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』（日本テレビ系／毎週金曜19時）初回2時間スペシャルの再現ドラマに出演することが発表。成宮が地上波で演技を披露するのは約10年ぶりとなる。【写真】成宮寛貴の真剣な表情！場面カットをさらにチェック同番組は、世界各国のまか不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながらミステリーの真相を推理する“新・考察バ