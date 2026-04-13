映画監督の是枝裕和氏が、「第2回TAKANAWA GATEWAY CITY AWARD」を受賞。コメントを寄せた。【写真】是枝裕和監督を選出 米国アカデミー賞公認の国際短編映画祭SSFF＆ASIA同アワードは、米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショート フィルムフェスティバル& アジア(略称:SSFF & ASIA)が昨年に発足。シネマの歴史を大切にしながら映像の未来を開拓し、日本と世界をクリエイティブに繋ぐ人や