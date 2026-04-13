俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）、藤木直人が13日、都内で行われた『unoヘアケア新CM発表会』に登壇。藤木が山崎の大河主演決定に祝福の言葉を送った。【写真】エプロン姿で！爽やかな笑顔をみせる山崎賢人＆藤木直人新CMの10年後もかっこよくいけというコンセプトで、自信と余裕を届けるという内容にちなんで、お互いに自信と余裕を感じることを聞かれた。藤木は山崎に対して「自信しかないでしょ！」ときっぱり声をかけた