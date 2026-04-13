ギャルゲー風のビジュアルノベルゲームでありながら、刺激的な内容を含むことで世界的な人気を集めることとなった「ドキドキ文芸部！(DokiDokiLiteratureClub!)」が、Googleが運営するアプリストアのGoogle Playから削除されました。Cult horror game Doki Doki Literature Club pulled from Google Play Store for its "depiction of sensitive themes" and content that "violates" its TOS | Eurogamer.nethttps://www.eurogame