ロッテは１３日、長島幸佑投手（２３）、富山紘之進捕手（２０）、藤田和樹外野手（２０）の育成３選手をＢＣリーグ・千葉スカイセイラーズ（株式会社千葉県民球団）に派遣することが決まったと発表した。派遣期間は、変更になる可能性もあるが、２４日から９月５日までを予定。各選手のコメントは以下の通り。長島幸佑「チームの勝利に少しでも多く貢献できるよう、自分に求められる役割を意識しながら日々取り組んでいきま