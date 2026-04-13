巨人は１３日、海外向け情報発信を強化すると発表した。東京ドームでの巨人戦を「国際都市・東京の魅力を構成する体験コンテンツ」と位置づけ、増加する訪日外国人をターゲットに、本拠地試合観戦をアピールする。具体的な取り組みとしては、日本の空の玄関口である羽田空港第３ターミナル（国際線）にサイネージ広告（ディスプレイに映像や文字を表示する広告）を初めて掲出する。到着コンコース（入国審査前）に訪日客が入国