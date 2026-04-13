◆イタリア・セリエＡ▽第３２節パルマ１―１ナポリ（１２日、エンリオ・タルディーニ）パルマ所属の日本代表ＧＫ鈴木彩艶はホームで２位のナポリ戦と対戦。リーグ４戦連続でフル出場し、チームは１―１で引き分けた。鈴木は、昨年１１月のミラン戦で左手を骨折してから復帰を果たし、日本代表の英国遠征（スコットランド戦、イングランド戦）でともに無失点で２連勝に貢献していた。鈴木にとってナポリは、相性のいい対戦