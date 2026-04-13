アメリカのトランプ大統領は、ローマ教皇レオ14世がイランの核兵器保有を容認しているなどと一方的に主張し、「好ましくない」と批判しました。アメリカトランプ大統領「核兵器の保有を容認するような教皇は好ましくない。我々の街の犯罪を許容するような教皇は望まない」トランプ大統領は12日、記者団に対し、このように述べたうえで、「私は教皇レオをあまり好きではない。彼は極めてリベラルで、犯罪を取り締まることに意味を