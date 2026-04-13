木下グループの入社式が１３日、東京・立川市の「ＭＡＯＲＩＮＫＴＡＣＨＩＫＡＷＡＴＡＣＨＩＨＩ」で行われ、フィギュアスケートでアイスダンスの島田高志郎が、異例の新入社員代表挨拶に臨んだＭＡＯリンクの氷上で行われた入社式。この日はミラノ・コルティナ五輪ペアで金メダルの三浦璃来、木原龍一組や、女子で世界選手権銀メダルの千葉百音ら木下グループ所属の選手が演技を披露し、入社を祝福した。最後に答辞を