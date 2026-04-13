パキスタンで行われたアメリカとイランの直接協議は合意に至りませんでした。イランの核開発やホルムズ海峡の問題などで溝が埋まらなかったとみられます。【映像】イランがホルムズ海峡の即時開放を拒否アメリカのトランプ大統領は12日、FOXニュースのインタビューで「イランが核開発の野望を放棄しようとしていない」と指摘し、核開発をめぐり立場の違いが大きかったことを示しました。一方、イランメディアはアメリカが過