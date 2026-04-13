洞不全症候群とパーキンソン病での入院、療養から復帰を果たした歌手・美川憲一が１３日のテレビ朝日系トーク番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演した。美川は２０２５年９月に不整脈の一種である「洞不全症候群」の診断を受け、ペースメーカーを埋め込む手術を受けた。同年１１月にはパーキンソン病と診断されたことを公表。投薬とリハビリ治療などを経て、同年１２月１０日に会見を行い、１４日の愛知でのコロッ