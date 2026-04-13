シンガー・ソングライターの松任谷由実さん（72）が虫垂炎のため手術を受けることが13日、公式サイトで発表されました。公式サイトでは「この度、定期健診にて『虫垂炎』と診断されました」と報告。「現時点では特に体調が悪いといった事はなく、緊急を要する状況ではありませんが、『Wormhole』ツアーが年末まで続くことから、その合間をみて手術を行う事になりました」と伝えています。また、手術に伴って、7月28日に予定してい