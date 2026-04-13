アメリカのトランプ大統領は12日、ローマ教皇レオ14世について、宗教画をイメージしたような画像とともに長文のメッセージを投稿し、「イランの核兵器保有を容認する教皇は不要だ！」と強く批判し、「自分が大統領になっていなかったら教皇になれなかった」と、持論を展開しました。アメリカ出身のローマ教皇レオ14世は、トランプ大統領の数々の軍事作戦に対し平和的解決を求めていて、今月行った信者へのスピーチでも「手にしてい