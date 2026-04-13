演歌歌手竹島宏（47）が13日、東京・日の出ふ頭の「東京湾クルーズ・シンフォニー」号の船上で、デビュー25周年記念曲「純愛」の発売記念イベントを行った。同船は「プロポーズにふさわしいロマンチックスポット」として“恋人の聖地”に認定され、竹島は23年に「恋人の聖地親善大使」に就任。そして「純愛」が“恋人の聖地”プロジェクトの公式ウエディング曲に決まった。初めて美容液「Angel Pink」をプロデュースしたことも発表