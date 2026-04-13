車で通勤する人にとって、夜勤明けの疲労回復は安全運転と切り離せない問題でしょう。ただ、コンビニの駐車場でエンジンをかけたまま数時間にわたって仮眠をとる行為は、店舗とのトラブルに発展するリスクをはらんでいます。 本記事では、商品を購入した場合であっても、無断で長時間駐車する行為にはどのような法的問題と経済的リスクがあるのかについて解説します。 買い物をしても「長時間の駐車」が正当化され