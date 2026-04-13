【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー】 4月24日 公開予定 4月24日、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」が日本でも公開される。同作は、任天堂の代表作「スーパーマリオブラザーズ」の生みの親・宮本茂氏が率いる任天堂チームと、人気キャラクター「ミニオン」でお馴染みの映画