【モデルプレス＝2026/04/13】ファミリーマートは森永製菓とのコラボスイーツを8種類発売する「森永コラボ」キャンペーンを、4月14日から全国のファミリーマート約16,400店にて実施する。【写真】ファミマ、森永製菓とのコラボスイーツ全8種類◆ファミマ「森永製菓」とのコラボスイーツ登場このたび、「森永製菓」のロングセラーお菓子をイメージしたスイーツ、中華まんなどファミリーマート限定商品8種類を発売する「森永コラボ」