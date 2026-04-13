1位がチャウヌ、2位がキム・スヒョン、3位がペク・ジョンウォン。この結果だけに触れると、最近論議を呼んだスターたちの話題ランキングのようにも見える。【キス写真】キム・スヒョン、未成年と交際かだが、この投票が少し興味深いのは、問われていたのが「誰が一番悪いのか」ではなく、「実際の事案に比べて、より強く叩かれたように見えるスターは誰か」だった点にある。韓国のオンラインコミュニティ「DCインサイド」では4月6