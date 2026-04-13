BTSのJINを応援するため、タレントのキアン84がコンサート会場に駆けつけた。キアン84は最近、自身のインスタグラムを更新し、高揚（コヤン）総合運動場で開催されたBTSの公演をバックに撮影した認証ショットを公開した。【写真】JIN、「兄妹みたい」なバラエティ共演者と3SHOTまた、JINとともに番組で共演した女優チ・イェウンと並んで撮った3ショットも公開。「招待してくれてありがとう。ソクジン（ジンの本名）の隣に並ぶと、