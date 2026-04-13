◇インターリーグドジャース2─5レンジャーズ（2026年4月12日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が12日（日本時間13日）、本拠でのレンジャーズ戦に先発。4回、94球を投げ、5安打2失点、自己ワーストタイの5四球を与えて降板し2敗目を喫した。米メディアは投球時の癖がバレていた可能性を指摘した。米ポッドキャスト番組「ファウルテリトリー」のマイケル・ビア氏が自身のX（旧ツイッター）に1本の動画を公