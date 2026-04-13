自民党は１２日、定期党大会を東京都内のホテルで開いた。高市首相（党総裁）は演説で、憲法改正について「発議のメドが立った状態で来年の党大会を迎えたい」と述べ、衆参両院の憲法審査会での議論の加速に意欲を示した。安定的な皇位継承に関し「皇室典範の改正が急がれる」と訴えた。首相は約２０分間の演説で、憲法改正に向けて「私たちが行うべきなのは決断のための議論だ。立党から７０年、時は来た」と強調した。皇室典