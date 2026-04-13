タレントでボディビルダーの、横川尚隆さんが、９日、自身のインスタグラムを更新。肉体美を披露しました。 【写真を見る】【 横川尚隆 】 「職業きんにく」脅威の肉体美を披露「大胸筋て鍛えあげると落とし穴になるんだぜ」横川尚隆さんは「31歳青春ど真ん中」と、投稿。続けて「職業きんにくきんにくが身分証人生きんにくまみれのただのきんにくが世界とって世界のおおきんにくになるぞ」と、綴りました。 そ