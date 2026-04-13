南米ペルーで12日、任期満了に伴う大統領選挙が行われ、フジモリ元大統領の長女・ケイコ氏が6月に行われる決選投票に進む見通しです。ペルーの大統領選には過去最多となる35人が立候補し、12日、投開票が行われました。フジモリ元大統領の長女で、中道右派政党の党首ケイコ・フジモリ氏（50）も立候補していて、これまでに3度、大統領選に挑戦していますが、いずれも決選投票で敗れています。選挙事務局によりますと、日本時間13日