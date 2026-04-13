俳優磯村勇斗（33）が12日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。フリーで俳優活動をしていた下積み時代に、華やかに活躍していた同世代の俳優の実名を列挙した。当時、芸能事務所のオーディションに応募しても書類選考で落とされ続けていたという。故郷の静岡・沼津市のアマチュア劇団の出身だったが、当時はフリーで活動していた。小さな芝居小屋で、コツコツと役者修行をしていた。MCの山崎育三郎（40）か