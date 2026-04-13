軽自動車より大きいサイズにSUVのタフさを凝縮した一台仏ルノーのインド法人が同国を中心に展開している「クウィッド（Kwid）」は、現地のニーズに合わせて開発されたAセグメントの超小型コンパクトSUVです。日本円換算で約74万円から買えるという、破格の安さを特徴としています。ルノー・インディアのラインナップにおいて、最も小さく最も安いエントリーモデルとして絶大な人気を誇るのがクウィッドです。【画像】超カッコ