「投手としてはまだ神宮で通用する投球できない」でもフルスイング魅力東京六大学野球の春季リーグが11日に開幕した。連盟結成101年目を迎えた東京六大学に今季、ついにDH（指名打者）制が導入され注目されているが、早速、東大にユニークな指名打者が登場。東大合格者ランキング全国トップの常連として知られる東京・開成高出身の福井克徳投手（2年）だ。11日の明大1回戦で、スタメン「6番・指名打者」としてリーグ戦デビュー