「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」から、4月24日（金）、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開を記念したTシャツが、全国の「ユニクロ」店舗およびオンラインストアで発売される。【写真】キッズサイズもかわいい！コレクション詳細■宮野真守が店内放送に登場今回登場する「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービーUT」は、映画のワクワクや躍動感が詰まったカラフルなデザインや、ポケット