俳優の大東駿介（40）と女優の菅井友香（30）が13日、東京・上野の東京国立博物館で前田育徳会創立百周年記念特別展「百万石！加賀前田家」の取材会に出席した。2人は現在NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）で前田利家とその妻まつを演じており、同展の広報アンバサダーに就任した。展覧会には利家所用の甲冑（かっちゅう）「金小札白糸素懸威胴丸具足」など、加賀前田家の至宝240点が展示されている。テレビ東京「