声優の鈴村健一さんが、5月から開催する予定だったアコースティックライブツアーについて、体調不良のため開催を見送ることが13日、公式サイトで発表されました。鈴村さんは今年2月、体調不良が続き、医師により「適応障害」と診断されたことを所属事務所が発表。当面の間、静養に専念するとしていました。アニメ『鬼滅の刃』の伊黒小芭内役や、『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』のシン・アスカ役、『銀魂』の沖田総悟役などで知ら