元フジテレビのフリーアナウンサー木佐彩子（54）が13日、ニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜木曜午前8時）にゲスト出演。ドジャースタジアムのグルメについて語った。木佐の夫は大リーグのドジャースなどで活躍した石井一久氏。元ニッポン放送で、同期のパーソナリティー垣花正から「木佐さんすごいのは、ドジャースタジアムが旦那さんの仕事場だったわけよ」と話題を向けられると、木佐は「そうです、そうです。