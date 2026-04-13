女優の菅井友香が１３日、東京・上野の東京国立博物館平成館で特別展「百万石！加賀前田家」（４月１４日〜６月７日）の取材会に大東駿介と出席した。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）に前田利家の妻・まつ役で出演中で同展の広報アンバサダーを務める。周囲から人望があり、慕われた前田利家のリーダーシップについて、アイドルグループ「欅坂４６（櫻坂４６）」でキャプテンを務めた経験から「自分が務められ