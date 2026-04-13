兵庫県公館の一般公開が再開されたことをうけ、同県の斎藤元彦知事が１３日までに自身のＳＮＳを更新。公式ユーチューブ「さいとう元彦チャンネル」で自ら登場して説明した。「兵庫県公館の一般公開が始まりました。第２、第４土曜日が公開日になります。入館料は無料で、ボランティアの皆さんが館内をご案内くださっています。ありがとうございます。明治３５年に兵庫県庁舎として建てられたフランス・ルネサンス様式の重厚な