女子ゴルフの渋野日向子（２７＝サントリー）が１３日、自身のインスタグラムを更新し、予選落ちに終わった国内ツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」（１０〜１２日、埼玉・石坂ＧＣ）での応援に改めて感謝した。今季国内初戦は、最終日（１２日）に進めず悔しさを味わった中、渋野は「いつもご声援ありがとうございます。７年ぶりに富士フイルム・スタジオアリス女子オープンに出場しました！数少ない推薦を