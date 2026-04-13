俳優の大東駿介、女優の菅井友香が１３日、東京・上野の東京国立博物館平成館で特別展「百万石！加賀前田家」（４月１４日〜６月７日）の取材会に出席した。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）に大東は前田利家役、菅井は利家の妻・まつ役で出演中で同展の広報アンバサダーを務める。加賀前田家の象徴とも言える金色の甲冑（かっちゅう）と記念撮影を行い、大東は「甲冑から威厳を感じさせる。金ピカで戦場でも目