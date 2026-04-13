【モデルプレス＝2026/04/13】俳優の鈴木亮平が主演を務めたTBS系日曜劇場「リブート」の公式Instagramが、4月9日に更新された。俳優の中川大輔が演じた警視庁の刑事・寺本恵土にまつわる裏話を明かし、反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞【写真】「リブート」“裏切り者”演じたイケメン俳優の逮捕シーン◆鈴木亮平主演「リブート」本作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白