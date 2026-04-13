【新興国通貨】対円で２３．３９５円、１９９２年以来高値＝中国人民元 人民元円が２３．３９５円まで上昇。ドル円の上昇などが支え。直近高値を超えて、１９９２年以来の高値圏。ドル人民元は６．８３台前半推移。前週末の６．８３００前後からドル高も上値重い。 USDCNY 6.8329CNYJPY 23.372