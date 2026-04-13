【新興国通貨】１６年ぶりの政権交代受けて、２０２２年２月以来のフォリント高＝ハンガリーフォリント 週末のハンガリー総選挙で１６年間政権を握っていたオルバン首相率いる与党が敗北、親ＥＵ派の新興野党が勝利した。勝利した野党党首マジャル氏が新首相に就任する。この結果を受けてドルフォリントは２０２２年２月以来のドル安フォリント高となった。野党勢力が優勢ということで先月末あたりからドル安フォ