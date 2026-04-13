秋田朝日放送 １２日、秋田県男鹿市で風力発電の風車の羽根が折れた事故で運転を開始した５分後にエラーを検知していたことがわかりました。 男鹿市や警察などによりますと１２日午後２時すぎ男鹿市船越の風力発電の風車の羽根が折れているのを近くを通りかかった人や周辺住民が見つけ警察に通報しました。 現場は男鹿総合観光案内所の近くですがけがをした人はいません。 折れた風車は男鹿市の風の王国・男鹿