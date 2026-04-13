シンガー・ソングライター松任谷由実（72）が13日、公式サイトを更新。虫垂炎により、予定されていた公演を延期すると発表した。虫垂とは、盲腸の後内側から垂れ下がっている管のことで、ここで化膿性の炎症が起こるものを虫垂炎という。「盲腸」とも言われる。主な症状として急な腹痛、吐き気などがある。虫垂の原因は便のかたまり、植物の種などが入り、細菌感染を起こすことで虫垂炎が発症すると考えられている。虫垂炎の手術は